حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 17 فبراير 2021
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:34 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء، وتنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديرًا أو تكلف بمهمة.
عاطفيًا: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.
صحيًا: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهارًا علاج ناجح لحمية صحية.
مهنيًا: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء، وتنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديرًا أو تكلف بمهمة.
عاطفيًا: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.
صحيًا: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهارًا علاج ناجح لحمية صحية.