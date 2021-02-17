ارتفاع صادرات اليابان بوتيرة أسرع بفضل زيادة شحناتها للصين

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل نمو الصادرات خلال يناير الماضي، بفضل الارتفاع الكبير في صادراتها إلى الصين، رغم تراجع الصادرات إلى الأسواق الأخرى بسبب الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكرت وزارة المالية اليابانية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 6.4% سنويا، بعد زيادتها بنسبة 2% خلال الشهر السابق.وكان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 6.8% خلال الشهر الماضي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.وسجلت صادرات معدات صناعة الرقائق الإلكترونية زيادة بنسبة 51% في حين زادت صادرات اللدائن بقوة مما ساهم في نمو الصادرات بشكل عام.