حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 17 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته.صحيًا: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة، لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة.