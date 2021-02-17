حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 17 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعًا، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة.عاطفيًا: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة.صحيًا: اظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة.