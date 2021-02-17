حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 17 فبراير 2021
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:38 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: نشاطات متنوعة ذات علاقة بالتمويلات، هذا اليوم تحت تأثير القمر من الثور، وتكون مفضّلة بشكل خاص.
عاطفيًا: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقًا.
صحيًا: أنت مستعد دائمًا للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.
مهنيًا: نشاطات متنوعة ذات علاقة بالتمويلات، هذا اليوم تحت تأثير القمر من الثور، وتكون مفضّلة بشكل خاص.
عاطفيًا: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقًا.
صحيًا: أنت مستعد دائمًا للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.