حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 17 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: نشاطات متنوعة ذات علاقة بالتمويلات، هذا اليوم تحت تأثير القمر من الثور، وتكون مفضّلة بشكل خاص.عاطفيًا: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقًا.صحيًا: أنت مستعد دائمًا للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.