حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 17 فبراير 2021
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:39 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسئوليات، وتتعرّض للإرهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.
عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة، حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.
صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير على ضفاف أحد الأنهار.
مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسئوليات، وتتعرّض للإرهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.
عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة، حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.
صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير على ضفاف أحد الأنهار.