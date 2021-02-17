حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 17 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسئوليات، وتتعرّض للإرهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة، حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير على ضفاف أحد الأنهار.