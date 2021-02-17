فلسطين: إغلاق باب تسجيل الناخبين عقب مشاركة 93%

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، اليوم الأربعاء، إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إنه خلال عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي وحتى منتصف الليلة الماضية، جرى تسجيل 421 ألف مواطن، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.809 مليون مواطن؛ وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.ولفتت اللجنة إلى أن هذه الأرقام تعكس إقبالا كبيرا على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، مبينة أن عملية التسجيل تمت وفقا للخطة المعدة سلفاا دون أي مشاكل تذكر.وأوضحت اللجنة أنها وبموجب المدد القانونية المعلنة مسبقًا، ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من مارس المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.