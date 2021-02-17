حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 17 فبراير 2021
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:40 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الحمل قالت:
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تطوّرات إيجابية ومشاريع خلاّقة وأخبارًا جيدة على الصعيدين المهني والشخصي.
عاطفيًا: عليك أن تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشاكله العائلية.
صحيًا: عليك التذكر دائمًا أنه لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تطوّرات إيجابية ومشاريع خلاّقة وأخبارًا جيدة على الصعيدين المهني والشخصي.
عاطفيًا: عليك أن تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشاكله العائلية.
صحيًا: عليك التذكر دائمًا أنه لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.