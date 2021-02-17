لدعمه الإخوان.. مجلس القيادة اليونانية الأمريكية: تركيا عدو لواشنطن

قال إندي زيمينيدس، المدير التنفيذي في مجلس القيادة الأمريكية اليونانية، إن تركيا باتت الأن عدو لواشنطن، مشيرا إلى مصداقية تركيا المتناقصة بسرعة كحليف أمريكي، وموثوقية اليونان المتزايدة كحليف لأمريكا.وتابع زيمينيدس، خلال ندوة له عبر منتدى الشرق الأوسط، أن كلا من تركيا واليونان كان مرحب بهما في نهاية الحرب العالمية الثانية كحواجز تحمي الجناح الجنوبي الشرقي لأوروبا من الشيوعية والنفوذ السوفيتي، وتم الترحيب بهما في الناتو، ومع ذلك، في حين تعزز تحالف اليونان مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل متزايد إجراءات تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة.وتابع: "من أخطر الأمور التي تدد المصالح الأمريكية في المنطقة، عطاء الأولوية لمحاربة الأكراد بدلًا من تنظيم داعش في سوريا، وتقويض العقوبات الأمريكية على إيران، ومعارضة إسرائيل، ورعاية الإخوان والحصول على نظام الدفاع S-400 من روسيا، وهو الأمر الذي دفع إدارة ترامب إلى فرض عقوبات CAATSA (مكافحة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات) على أنقرة العام الماضي، وفي غضون ذلك، أصبح استبداد أردوغان المتزايد إهانة أكبر للقيم الأمريكية".وقال، إن تركيا تحت قيادة أردوغان، التي وُصفت بأنها "ليست صديقة ولا عدو"، في عنوان تقرير مجلس العلاقات الخارجية لعام 2018، أصبحت الآن "عدوًا أكثر من صديقة".وأضاف: "في المقابل، أثبتت اليونان استقرارها السياسي وولائها للولايات المتحدة"،و إن توجهها المؤيد لأمريكا لا يخضع لأهواء زعيم معين، وفي مجال الأمن تستضيف اليونان قاعدة الناتو الواقعة في أقصى الجنوب في خليج سودا في جزيرة كريت، وهي تمثل حاجزًا حاسمًا أمام القوة البحرية الروسية في شرق البحر المتوسط.ويعتبر دور اليونان في بناء منتدى غاز شرق المتوسط ​​مساهمة مهمة في الاستقرار الإقليمي، وما بدأ كشراكة ثلاثية بين اليونان وقبرص وإسرائيل اتسع ليشمل مصر والأردن، وبدلًا من ذلك، تمت دعوة تركيا للمشاركة، لكنها اختارت بدلًا من ذلك أن تكون المفسد، وتنتهك قواعد المنتدى للتعدي على موارد الغاز الطبيعي والطاقة في المياه الإقليمية لليونان وقبرص وتعزيز طموحاتها في الهيمنة.