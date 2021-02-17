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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 17 فبراير 2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:13 ص
الأبراج
الأبراج
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تطوّرات إيجابية ومشاريع خلاّقة وأخبارًا جيدة على الصعيدين المهني والشخصي.
عاطفيًا: عليك أن تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشاكله العائلية.
صحيًا: عليك التذكر دائمًا أنه لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.

الثور
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى أخبارًا جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الأرباح.
عاطفيًا: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.
صحيًا: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.

الجوزاء
مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسؤوليات، وتتعرّض للإرهاق ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.
عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة، حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.
صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهار.

السرطان
مهنيًا: نشاطات متنوعة ذات علاقة بالتمويلات، هذا اليوم تحت تأثير القمر من الثور، وتكون مفضّلة بشكل خاص.
عاطفيًا: اندفاعك لمساعدة الشريك سلاح ذو حدّين، فحاول أن تخفّف ذلك حتى لا تدفع الثمن لاحقًا.
صحيًا: أنت مستعد دائمًا للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي يقام في منطقتك.

الأسد
مهنيًا: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعًا، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة.
عاطفيًا: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة.
صحيًا: اظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة.

العذراء
مهنيًا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.
عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته.
صحيًا: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة، لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة.

الميزان
مهنيًا: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء، وتنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديرًا أو تكلف بمهمة.
عاطفيًا: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.
صحيًا: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهارًا علاج ناجح لحمية صحية.

العقرب
مهنيًا: لا تناسبك مواقع الكواكب من الدلو ولا انتقال القمر إلى الثور، لذلك حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات، وابتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيًّا.
عاطفيًا: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك، ولا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك بالحبيب.
صحيًا: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكارًا جديدة للمحافظة على الصحة سليمة.

القوس
مهنيًا: تبدو واثقًا جدًا بنفسك وقد تحقق أمنية ما، وتخطّط لسفر أو تقوم به أو يكون لزميل دور في ما تؤول إليه الظروف.
عاطفيًا: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، وثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.
صحيًا: حذار من الإكثار من الحلويات والشوكولاته، وحاول التخفيف منها قدر المستطاع.

الجدي
مهنيًا: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. الكواكب والقمر من برج الثور تنير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة.
عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيرًا.
صحيًا: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف. كن حذرًا.

الدلو
مهنيًا: لا تتخذ أي خطوة جديدة ما دمت تحس بأنك غير قادر على التواصل مع الشخص الشجاع فيك.
عاطفيًا: أنت تُشرقُ من دون توقّف، هناك مكان لكُلّ شيء وكُلّ شيء في مكانه؛ إنه إحساس جميل هذا اليوم.
صحيًا: ساعد أصدقاءك على تخطي أزماتهم كي تنعم بالكثير من الحرية في طلب معونتهم لاحقًا.

الحوت
مهنيًا: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك.
عاطفيًا: حاول عدم الاستماع الى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.
صحيًا: احرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها.

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