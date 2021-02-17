روسيا تعتقل 19 شخصًا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله اليوم الأربعاء، إنه ألقى القبض على 19 إرهابيًا للاشتباه في التخطيط لهجمات بشمال القوقاز.وذكر جهاز الأمن أنه ضبط حزاما ناسفا وعبوات متفجرة وأسلحة آلية بحوزة المشتبه بهم.وتستمر روسيا في حفظ أمن البلاد في ظل هذه الظروف العصيبة.