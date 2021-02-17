وزير خارجية ألمانا السابق: الانسحاب السريع من أفغانستان يقوي طالبان

يرى وزير الخارجية الألماني السابق السابق زيجمار جابريل، أن الانسحاب السريع للجنود الأجانب من أفغانستان سيعزز حركة طالبان.وقال جابريل، في تصريحات لصحيفة "هايلبرونر شتيمه"، الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "بمجرد رحيل القوات الأجنبية، لن يكون لديهم (طالبان) سبب آخر للتحدث مع الحكومة الأفغانية أو لاحترام حقوق السكان المدنيين والنساء"، موضحا أن السؤال المحوري في ذلك هو ما إذا كانت البلاد ستقع في الفوضى مرة أخرى حال حدوث انسحاب، وقال: "أم أننا سنبذل جهودا للبقاء هناك فترة أطول قليلا لضمان قيام طالبان والحكومة الأفغانية والمبعوثين الأجانب بالتفاوض معا؟".ويعتزم وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الثلاثين مناقشة مقترحات لإصلاح الحلف من جانب الأمين العام ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء.ومن المقرر مناقشة عمليات التحالف في أفغانستان والعراق غدا الخميس.