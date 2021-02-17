بريطانيا تدعو لوقف إطلاق النار في مناطق الصراع لإيصال لقاحات كورونا

قال وزير الخارجية البريطاني"دومينيك راب"، اليوم الأربعاء، إن بلاده سوف تحث مجلس الأمن على تبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مناطق الصراع للسماح بإيصال لقاحات فيروس كورونا.وأضاف الوزير (قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء)، أن هناك حاجة إلى إمدادات عالمية من اللقاحات لمكافحة الفيروس.وتابع: "هذا هو سبب دعوة بريطانيا إلى وقف إطلاق النار قبل التطعيمات؛ لضمان وصول اللقاحات إلى الذين يعيشون في مناطق النزاعات".وحسب وزارة الخارجية البريطانية، هناك 160 مليونًا حول العالم عرضة لعدم تلقي لقاحات كورونا بسبب النزاعات.