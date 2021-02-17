بريطانيا تنهي الإغلاق وتعود للحياة الطبيعية يوليو المقبل

أفادت مصادر بريطانية اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تبحث إنهاء الإغلاق العام والعودة للحياة الطبيعية بحلول يوليو المقبل، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و625 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال 24 ساعة، بينما توفي 799 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.