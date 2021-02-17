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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: افتتاح مراكز جديدة للابتكار الرقمي العام الجاري

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:03 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دعم الابداع وريادة الأعمال يأتى دوما فى قلب استراتيجية عمل الوزارة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من المرحلة الثانية من مراكز الابتكار الرقمى والتى سيتم افتتاحها خلال هذا العام.

وشدد وزير الاتصالات، فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل توزيع جوائز المسابقة المصرية الفرنسية للشركات الناشئة والتى أقيمت الليلة الماضية بمقر السفارة الفرنسية، على الاستمرار فى دعم الشركات الناشئة والابتكار وريادة الاعمال والفكر الخلاق لشباب مصر ليس فقط فى القاهرة بل فى جميع انحاء الجمهورية.. مشيرا الى انه تم قبل اسابيع قليلة افتتاح خمسة مراكز للابداع الرقمى بشكل تجريبى فى خمس محافظات.

وأعرب طلعت عن سعادته للمشاركة فى هذا الاحتفال الذى يعد بمثابة شهادة متجددة لقدرة الشباب المصرى على الفكر الخلاق والعمل الابتكارى والإبداع الذى يعد قوام الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه كلما سنحت الفرصة للشباب المصرى لأن يبدع ويؤدى فكرا خلاقا كلما تفوق وأثبت قدراته والجوائز التى منحت اليوم للشركات الفائزة فى المسابقة خير دليل على أن الشباب المصرى هو رهان ناجح.

وقال وزير الاتصالات، إن هذا الاحتفال يعد أحد التجليات الواضحة على العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا وبين الشعبين والعلاقات المتميزة بين القيادتين السياسيتين، وهو الأمر الذى مهد الطريق لهذه المسابقة التى تضافرت فيها جهود الشركات الفرنسية الرائدة العاملة فى مصر مع الشركات المصرية الناشئة لتقديم الحلول الخلاقة فى عدة مجالات من بينها التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن قطاعى التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية يعتمدان على تكنولوجيا المعلومات ولا يتأتى لهما النجاح اليوم دون الارتكاز على تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول العلاقات بين مصر وفرنسا فى مجال ريادة الأعمال، أوضح الوزير أن العلاقات بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أوجها وتؤتى ثمارا متعددة، مشيرا إلى أنه عقد لقاء مع نظيره الفرنسى فى أواخر عام 2019، حيث تم الاتفاق على عدة محاور للتعاون منها التعاون بين الجانبين فى مجال دعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال والتنمية البشرية والتدريب على مختلف التخصصات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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