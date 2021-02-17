مقتل وإصابة 5 في حادثين أمنيين بالعاصمة الأفغانية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في حادثين أمنيين وقعا بالعاصمة الأفغانية كابول خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت مصادر أمنية أفغانية - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران في الحادث الأول الذى وقع إثر اندلاع اشتباك بين لصوص مسلحين وركاب حافلة فى منطقة باجرامى بكابول، حيث كان المسلحون يحاولون سرقة الركاب.وأضافت المصادر أن الحادث الثاني أسفر عن مقتل أحد عناصر المديرية الوطنية للأمن وموظف بوزارة الدفاع في هجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة حسينخل بكابول.