وافدة من الخارج.. الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89795 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ 7 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ست حالات في قوانغدونغ وحالة واحدة في سيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4892 حالة غادر منها 4669 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت اللجنة أن 55 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84602 شخص، وأن 8577 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 363 حالة منها 282 وافدة من الخارج.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10796 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 195 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 937 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10232 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و859 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.