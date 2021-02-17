796 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 204 آلاف و55 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل ألف و51 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 187 ألفًا و545 حالة.وأوضحت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ 22 ألفًا و733 شخصًا، منهم 255 في حالة حرجة.