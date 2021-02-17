«بلينكن» و«الكاظمي» يبحثان مسؤولية بغداد في حماية الأمريكيين

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مسؤولية بغداد في حماية الأمريكيين وعناصر التحالف المتواجدة هناك، وذلك إثر الهجوم الصاروخي على أربيل والجهود المبذولة لتحديد الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات ومحاسبتها.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - إن: "بلينكن والكاظمي بحثا مسؤولية بغداد في حماية الأمريكيين وعناصر التحالف، كما دعا الكاظمي إلى مواصلة العمل عن كثب مع حكومة إقليم كردستان للتصدي للمتطرفين العنيفين".وأشار البيان إلى أن بلينكن والكاظمي ناقشا الجهود الجارية لتحديد الجماعات المسؤولة عن هجمات أربيل ومحاسبتها.كما أعرب بلينكن عن تضامنه مع "المدنيين العراقيين الأبرياء الذين أصيبوا وكذلك إلى أفراد التحالف المصابين وعائلات وذوي المقاول المدني الذي قُتل في الهجوم"، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.