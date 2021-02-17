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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تدعو الحوثيين لوقف تقدمهم تجاه مأرب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:43 ص
الحوثيين
الحوثيين
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحوثيين إلى وقف تقدمهم تجاه مدينة مأرب اليمنية ووقف جميع العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هجوم الحوثيين على مأرب يعد عملا من قبل جماعة ليست ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي أضرت بشعب اليمن.

وأضاف أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك نحو مليون يمني سعوا للجوء إلى مأرب منذ بدء الحرب للهروب من العنف الحوثي.مشيرا إلى أن مأرب تخضع لسيطرة حكومة اليمن الشرعية، وهذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى زيادة عدد المشردين داخليا ويفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن والذي به بالفعل أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وأفاد برايس بأنه إذا كان الحوثيون جادين بشأن الحل السياسي التفاوضي، فإنه يتعين عليهم وقف تقدمهم العسكري والكف عن الأعمال التي من شأنها زعزعة الاستقرار ومن بينها الهجمات عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وشدد على ضرورة التزام الحوثيين بالمشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والانخراط بجدية في الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الأمريكي لليمن تيد ليندركينج، مؤكدا أنه الآن هو وقت إنهاء النزاع، ولا مجال للحلول العسكرية.

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