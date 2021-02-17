«الزيادة السكانية» و«في الإسماعيلية» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

تناول عدد من كبار كتاب الرأي في صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات، جاء على رأسها الزيادة السكانية وتأثيرها على مسيرة التنمية والإنجازات التي تحدث على أرض مصر لاسيما في القطاع الصحي بالدولة.وفي عموده بصحيفة (الجمهورية)، وتحت عنوان "واجب الدولة.. ودور المواطن"، قال عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة، إن مصر دفعت خلال العقود الماضية ثمنا كبيرا من تقدمها ونموها بسبب العديد من المفاهيم المغلوطة التي ترسخت في قـطاع كبير لدى المواطنين وعندما غاب الوعي والفهم الحقيقي للأمور والتحديات جاءت النتيجة كارثية بكل المقاييس سواء على الدولة أو المواطن".وأضاف الكاتب: "نحن أمام تحد كبير اسمه الزيادة السكانية يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة التي لا تدخر جهدا وفقا لذروة إمكانياتها وقدراتها ومشروعاتها.. ومواطن ما زال يتمسك ببعض المفاهيم الخاطئة والمغلوطة وعدم الإدراك بخطورة كثرة الإنجاب وبالتالي الزيادة السكانية التي تلتهم حقه في حياة أفضل وخدمات لائقة".وأفاد الكاتب بأن المتابع للمشهد المصري.. وعملية التنمية والبناء التي تجري في كافة ربـوع البلاد يتوقف أمـام رؤية شاملة هدفها تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل وتوفير الحياة الكريمة له.. والخدمات الراقية وذات الجودة العالية.. ودولة لا تتوقف عن العمل والإنجاز دعما وانحيازا للإنسان المصري الذي عانى كثيرا طيلة العقود الماضية.وأشار توفيق إلى أنه إذا كانت الدولة عليها واجب وتقع على عاتقها مسئوليات كبيرة.. فإن المواطن أيضا عليه دور كبير ومحوري ومهم.. فهو أمام اختيارين حياة مليئة بالمعاناة وحياة كريمة تتوفر فيها الخدمات الجيدة لذلك عليه أن "يحسبها صح" ويختار طريق تنظيم النسل لتوفير الحياة الكريمة والاهتمام بالأبناء.. وحسن تربيتهم ورعايتهم صحيا وتعليميا.. فالراتب الشهري أو الدخل الشهري عندما يقسم على اثنين أفضل من 3 و4 و5.. وكذلك مـوارد الدولة أفضل أن توزع على 50 بدلا من 100 و200 و300 تلك هي المعادلة وعلينا أن نختار ولا نلوم الدولة والحكومة ولكن نلوم أنفسنا.وفي عموده "بدون تردد" بصحيفة (الأخبار)، وبعنوان "الزيادة السكانية!!" قال الكاتب محمد بركات إنه: "قبل الإعلان عن الأرقام المدققة للتعداد السكاني في مصرنا المحروسة، كنا نستخدم رقم المائة مليون نسمة كفزاعة، نلوح بها في وجوه الناس، ونحذرهم من قرب الوصول إلى هذا الرقم الهائل، ونحذرهم أيضا من حجم الاحتياجات والأعباء الاجتماعية والاقتصادية الضخمة، التي سنواجهها في ظل الزيادة السكانية التي تطرأ علينا في كل عام، نتيجة ارتفاع نسبة المواليد «الإنجاب» دون ضابط ولا رابط".وأضاف: "أما الآن وقد أكدت كل البيانات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكذلك من وزارة التخطيط، أن التعداد الرسمي المصري قد تجاوز بالفعل رقم المائة مليون، فقد فَقد هذا الرقم حيثياته كرقم نخشى من الوصول إليه،..، وكنا نأمل ونتمنى الوقوف دونه والحيلولة دون بلوغه.. وهو الأمل والتمني الذي لم ننجح في تحقيقه، نظرا لاستمرارنا في الارتفاع بأعداد المواليد كل سنة بنسبة تزيد عن كل دول العالم".وأشار إلى أنه في ظل الاستمرار في تلك الزيادة السكانية السنوية، على ما هي عليها طوال السنوات الماضية، نتيجة غياب القدرة على ترشيد نسبة المواليد سنويا، أصبحنا بالفعل في مواجهة مباشرة مع خطر قصور كل الطاقات الإنتاجية والتنموية الممكنة والمحتملة، عن الوفاء بحاجة السكان وتوفير الحياة الكريمة المطلوبة والواجبة لكل الأبناء والأحفاد،...، وهذا خطر عظيم يجب السعي لدرئه بكل السبل الممكنة.وأكد أن هذا يتطلب من كل المسئولين وجميع الأجهزة المعنية بالدولة، أن تتوحد جهودها لمواجهة هذا الخطر، في إطار خطة شاملة على المستوى القومي، تقوم على توعية المواطنين بالأبعاد الحقيقية الخطرة للاستمرار في الزيادة السكانية الحالية سنويا، وضرورة ترشيدها والسيطرة عليها.وشدد على أن هذه الخطة ليست مسئولية الحكومة فقط، ولا وزارة الصحة والسكان فقط، بل هي مسئولية الجميع، وفي المقدمة: أجهزة الإعلام، المثقفون، المفكرون، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والمدرسة والجامعة وكل منابر العلم والثقافة والفنون ووسائل وسبل التنوير في المجتمع.وفي عموده "صندوق الأفكار" بصحيفة (الأهرام) وبعنوان "في الإسماعيلية"، قال الكاتب ‬عبدالمحسن ‬سلامة رئيس مجلس إدارة الصحيفة إنه رغم تقلبات الطقس، ودرجة الحرارة المنخفضة، فإن حجم الإنجاز الذي شاهدناه في الإسماعيلية، أمس، أسهم في زيادة الإحساس بالدفء لدى كل الحاضرين.. أمس، لم يكن يوما عاديا، فقد كان يومًا حافلًا في سجل الإنجازات الصحية، التي تحدث على أرض مصر الآن، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، وتم استعراضها على أرض الإسماعيلية.وأضاف الكاتب أن الإنجازات تنوعت بين افتتاح العديد من المشروعات الصحية، والمستشفيات، ومراكز علاج الإدمان، مما أسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية، والقضاء على قوائم الانتظار، التي كانت "أم المشكلات" في قطاع الصحة.وأفاد سلامة بأنه حينما استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حجم المبادرات والإنجازات، التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، أوضحت أن ما حدث كان نقلة نوعية في مجال الصحة، ويكفي ما حدث في مبادرة علاج فيروس "سي".ولفت إلى أنه قبل تلك المبادرة، كانت مصر من الدول الموبوءة في هذا المجال، وكانت من أكثر الدول تضررا من الإصابة بهذا الفيروس اللعين.. ونجحت المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقف زحف هذا المرض القاتل، وتحويل مصر إلى نموذج عالمي ناجح في علاج فيروس "سي".وأكد الكاتب أن علاج فيروس "سي" كان البداية لإطلاق العديد من المبادرات الناجحة الأخرى، مثل مبادرات حل مشكلات قوائم انتظار المرضى، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكشف وعلاج الأمراض غير السارية، مثل الضغط، والسكر، وكذلك مبادرات علاج التقزم، والكشف عن أمراض ضعف السمع لدى الأطفال، وزراعة القواقع.