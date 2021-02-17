11 ألف إصابة جديدة و100 وفاة بكورونا فى الهند

سجلت الهند 11 ألفا و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و937 ألفا و320 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 100 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و913 شخصا.وأفادت بأن 11 ألفا و833 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و644 ألفا و858 شخصا.جدير بالذكر أن إجمالي الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا في الهند وصل إلى 8 ملايين و999 ألفا و230 شخصا.