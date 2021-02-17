الغربية تتلقى 150.3 ألف طلب تصالح بإجمالي 937.5 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٥٠ ألفا ٣١٥ طلب تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي ٩٣٧ مليونا و٥٠٢ ألف جنيه حتى يوم الثلاثاء ١٧ ٢ ٢٠٢١.وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول ١٩٢٨ طلبا، ورفض ٣١١ طلبا، وجاري فحص ١٤٨٠٧٦ طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.وأكد أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ ٣ ٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.