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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يعتقل النساء لاعتراض علي قراره بإنشاء جامعة نسائية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:37 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
هدير سند
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احتجزت الشرطة التركية مجموعة من النساء، احتجوا على مبادرة الرئيس رجب طيب أردوغان لإنشاء أول جامعة نسائية في البلاد.

وقع الحادث في حديقة "كوغولو" الشهيرة بالعاصمة أنقرة، مساء أمس الثلاثاء، حيث اجتمع العديد من الناشطات في الحديقة تحت شعار "لا نريد جامعة نسائية"، لكنهم واجهوا عنفًا من الشرطة التي مزقت لافتات الناشطات.

وأصدر "تجمع الطالبات الجامعيات" بيانًا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلات، جاء فيه "لن تكون قادرًا على إسكات مقاومة بوغازيتشي ولا النساء".

وفي إشارة إلى تعيين أردوغان لمليح بولو، المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، كرئيس لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، قال البيان "لا نريد وصيًا للجامعة ولا نريد جامعة نسائية".

وبدأت العديد من المنظمات النسائية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وجد مشروع أردوغان لأول جامعة نسائية رسميًا مكانه في "البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2021".

وطرح أردوغان مشروع الجامعات النسائية للمرة الأولى خلال زيارته لليابان لحضور قمة مجموعة العشرين في عام 2019. وقال في خطاب ألقاه في أوساكا حينها إن وجود 80 جامعة نسائية في اليابان كان "شيئًا مهمًا للغاية"، وأنه يمكن أن يتخيل إنجاز شيء مشابه في تركيا.

ورغم أن الفكرة قوبلت بالغضب، خاصةً من قبل نشطاء حقوق المرأة، إلا أن أردوغان استمر في المشروع.

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