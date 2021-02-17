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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع جديد لأسعار الفاكهة والخضراروات فى تركيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:12 ص
الفاكهة والخضراروات
الفاكهة والخضراروات
هدير سند
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زادت أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق مدينة إسطنبول التركية، بسبب انخفاض المعروض منها، وعدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى أماكن البيع، لما تعانيه العاصمة الاقتصادية من سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة.

وقال موقع «تي 24» التركي، إن موجة الصقيع التي تضرب إسطنبول، أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر اليوسفي بمقدار ليرة واحدة، إذ زاد سعر الكيلو من 7 ليرات إلى 8 ليرات خلال هذا الأسبوع، وبلغ سعر التفاح 6 ليرات، والموز 10 ليرات، والفراولة 20 ليرة.

وزاد سعر الخس إلى 7 ليرات، والكراث إلى 5 ليرات، والسبانخ إلى 5 ليرات.

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