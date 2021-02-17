ارتفاع جديد لأسعار الفاكهة والخضراروات فى تركيا

زادت أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق مدينة إسطنبول التركية، بسبب انخفاض المعروض منها، وعدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى أماكن البيع، لما تعانيه العاصمة الاقتصادية من سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة.وقال موقع «تي 24» التركي، إن موجة الصقيع التي تضرب إسطنبول، أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة مقارنة بالأسبوع الماضي.وارتفع سعر اليوسفي بمقدار ليرة واحدة، إذ زاد سعر الكيلو من 7 ليرات إلى 8 ليرات خلال هذا الأسبوع، وبلغ سعر التفاح 6 ليرات، والموز 10 ليرات، والفراولة 20 ليرة.وزاد سعر الخس إلى 7 ليرات، والكراث إلى 5 ليرات، والسبانخ إلى 5 ليرات.