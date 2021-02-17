وفاة 6 أشخاص فى تمرد بأحد سجون باراجواى

لقي ستة أشخاص حتفهم خلال تمرد لسجناء في أكبر مركز احتجاز في باراجواي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المدعي العام جيوفاني جريسيتي إن المتوفين في سجن تاكومبو بالعاصمة أسونسيون جميعهم سجناء ولم تتبين على الفور الظروف الدقيقة للتمرد.وفي وقت سابق، سيطر بعض السجناء على أجزاء من السجن واحتجزوا العديد من الحراس رهائن، مطالبين بتحسين ظروف السجن.وبعد مفاوضات مع وزيرة العدل سيسيليا بيريز، أطلق السجناء سراح الضباط.