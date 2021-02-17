زلزال بقوة 5،1 درجة يضرب اليونان
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:54 ص
وكالاتطباعة
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأنه تم تسجيل زلزال بلغت قوته 5،1 درجة في اليونان اليوم الأربعاء.
ومركز الزلزال كان على عمق 2 كم وعلى بعد 22 كم شمال شرقي مدينة باتراس البالغ عدد سكانها حوالي 168 ألف نسمة.
ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
ومركز الزلزال كان على عمق 2 كم وعلى بعد 22 كم شمال شرقي مدينة باتراس البالغ عدد سكانها حوالي 168 ألف نسمة.
ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.