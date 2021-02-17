زلزال بقوة 5،1 درجة يضرب اليونان

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأنه تم تسجيل زلزال بلغت قوته 5،1 درجة في اليونان اليوم الأربعاء.ومركز الزلزال كان على عمق 2 كم وعلى بعد 22 كم شمال شرقي مدينة باتراس البالغ عدد سكانها حوالي 168 ألف نسمة.ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.