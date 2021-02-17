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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضو بالبرلمان الأوروبى: على أنقرة الإفراج عن كافالا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:46 ص
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
أمينة ذكى
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قالت كاتي بيري، عضو البرلمان الأوروبي من التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن رغبته في فتح صفحة جديدة مع أوروبا، لكن هذا قد لا يحدث دون إصلاح الضرر الذي ألحقه بالديمقراطية التركية، وفقا لحديثها مع موقع أحوال تركية.

وأضافت بيري: "لا أفهم كيف تعتقد أنقرة أنها ستعيد ضبط جدول الأعمال مع الاتحاد الأوروبي، وتركيا تعرف ما يتعين عليها القيام به لإعادة العلاقات، لكنني لم أر أيًا من ذلك يتم علمه بجدية في تركيا".

يذكر أنه في ديسمبر الماضي قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن على تركيا الإفراج عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش من الحجز بشأن ما تعتبره اتهامات إرهابية ذات دوافع سياسية، وقبل عام، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضًا بالإفراج عن الناشط عثمان كافالا من الحجز لأسباب مماثلة، لكن أردوغان رفض في كلتا الحالتين احترام أي من الحكمين.

فيما دعت بيري التي انتقدت الطبيعة الاستبدادية لحكومة أردوغان لسنوات، الاتحاد الأوروبي إلى التحدث إلى تركيا بلغة واضحة تثبط ميولها المناهضة للديمقراطية.

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