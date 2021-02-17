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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة رئيس الإكوادور الأسبق جوستافو نوبوا عن 83 عاما

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:34 ص
جوستافو نوبوا
جوستافو نوبوا
وكالات
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توفي رئيس الإكوادور الأسبق جوستافو نوبوا عن عمر ناهز 83 عاما وأعلن الرئيس الحالي لينين مورينو حالة الحداد على نوبوا ابتداء من اليوم الأربعاء.

ونعى مورينو الرئيس الأسبق ووصفه بأنه "صديق محبوب وديمقراطي متميز ومعلم أخلاقي لشبابنا ووطني، أعمق تعاطفي مع أسرته وأصدقائه".

وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" أن نوبوا توفي بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ في الولايات المتحدة.

وكان نوبوا رئيسا للبلاد من عام 2000 إلى.2003 وتمكن خلال أزمة اقتصادية عميقة واحتجاجات شديدة، من إعادة بعض الاستقرار إلى البلاد بأسلوبه المتوازن.

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