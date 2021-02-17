مقاطعة يابانية تدرس إلغاء فعاليات تتابع شعلة أولمبياد طوكيو

تدرس مقاطعة شيمانة اليابانية، إلغاء فعاليات تتابع شعلة أولمبياد طوكيو، حسبما قال حاكم المقاطعة تاتسويا ماروياما، اليوم الأربعاء.ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن ماروياما القول إنه "غير راض عن إجراءات الحكومة المركزية وحكومة طوكيو لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".وكان منظمو أولمبياد طوكيو تعهدوا بالضغط لانطلاقها في موعدها المحدد في 23 يوليو بعد عام من موعد انطلاقها الأصلي، بعد قرار تأجيلها في مارس الماضي.