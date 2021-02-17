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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تنهى وجودها العسكرى فى أفغانستان بحلول مايو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:11 ص
جاسيندا أردرن
جاسيندا أردرن
وكالات
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أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أنها ستنهي وجود بلادها العسكري الذي استمر 20 عاما في أفغانستان بحلول مايو.

وقالت أردرن، في بيان اليوم الأربعاء إن عملية الانتشار هي الأطول في تاريخ نيوزيلندا، مضيفة أنها أودت بحياة 10 جنود نيوزيلنديين.

وأوضحت أردرن أنه على مر السنين تم نشر أكثر من 3500 فرد في أفغانستان "وسيظل التزامهم باستبدال السلام بالصراع في الذاكرة".

وبحسب وزير الدفاع النيوزيلندي بيني هناري، هناك حاليا ستة أفراد من قوات الدفاع النيوزيلندية في أفغانستان.

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