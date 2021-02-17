نيوزيلندا تنهى وجودها العسكرى فى أفغانستان بحلول مايو

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أنها ستنهي وجود بلادها العسكري الذي استمر 20 عاما في أفغانستان بحلول مايو.وقالت أردرن، في بيان اليوم الأربعاء إن عملية الانتشار هي الأطول في تاريخ نيوزيلندا، مضيفة أنها أودت بحياة 10 جنود نيوزيلنديين.وأوضحت أردرن أنه على مر السنين تم نشر أكثر من 3500 فرد في أفغانستان "وسيظل التزامهم باستبدال السلام بالصراع في الذاكرة".وبحسب وزير الدفاع النيوزيلندي بيني هناري، هناك حاليا ستة أفراد من قوات الدفاع النيوزيلندية في أفغانستان.