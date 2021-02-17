اليابان تطلق حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا

أطلقت اليابان، اليوم الأربعاء، حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك قبل أقل من ستة أشهر على استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية.وهناك نحو 40 ألف شخص من العاملين في المجال الصحي سيكونون في طليعة من يتلقون اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك".ويشمل ذلك 20 ألف طبيب وممرضة من الذين وافقوا على المشاركة في دراسة للآثار الجانبية المحتملة للقاح.وسيتم إعطاء اللقاح لـ 3.7 مليون عامل آخر في المجال الصحي في مارس. وبدءا من أبريل، سيحل دور حوالي 36 مليون ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما للحصول على اللقاح.وتعرضت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا لانتقادات شديدة في الداخل بسبب إدارتها للأزمة أثناء جائحة فيروس كورونا.