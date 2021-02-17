إصابات كورونا فى المكسيك تتجاوز المليونين

قالت وزارة الصحة في المكسيك إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز مليوني حالة بعد تسجيل 8683 حالة جديدة.وبلغ عدد الحالات في البلاد حتى الآن مليونين و4575 كما تم تسجيل 1329 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 175986.وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات والوفيات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المسجلة.