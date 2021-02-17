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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بكورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:51 ص
الإصابة بكورونا
الإصابة بكورونا
وكالات
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كشفت دراسة جديدة أن التكثيف داخل قناع الوجه قد يساعد في الحد من مقدار الضرر الذي يمكن أن يحدثه فيروس كورونا إذا أصيب الشخص بالعدوى.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، يُعتقد أن زيادة الرطوبة في الهواء بين فم الشخص وقناعه، تساعد جسم مرتديه على إزالة الجزيئات الفيروسية من الممرات الهوائية.

ووجد خبراء من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، أن الرطوبة التي يسببها القناع تعمل على ترطيب الجهاز التنفسي وتسمح بتنظيف المخاط المصاب، ما يمنعه من الوصول إلى الرئتين حيث يمكن أن يسبب ضررا ويؤدي إلى حالات خطيرة من "كوفيد".

وشرع فريق المعاهد الوطنية للصحة في معرفة المزيد عن الأبحاث السابقة، التي وجدت أن الأشخاص الذين يرتدون أقنعة غالبا ما تكون لديهم أشكال أقل خطورة من "كوفيد-19".

وقال الدكتور أدريان باكس، المعد الرئيسي للدراسة الجديدة: "ثبت أن مستويات الرطوبة العالية تخفف من شدة الإنفلونزا، وقد تكون قابلة للتطبيق على شدة "كوفيد-19" من خلال آلية مماثلة''.

واختُبرت أربعة أقنعة لمعرفة مدى تأثيرها على مستوى الرطوبة.

وقام أحد المتطوعين بالزفير في صندوق سعة 95.3 لترا، بينما لا يرتدي قناعا، وقناع N95 وقناع جراحي، وقناع من طبقتين من القطن والبوليستر، وقناع قطن ثقيل.

وقُضي على أي تسرب حول حواف القناع عن طريق تركيب رغوة مطاطية عالية الكثافة حول القناع وعلى وجه المتطوع. وجرى قياس محتوى الماء في الهواء في كل حالة للكشف عن كمية الماء التي يحبسها القناع.

وأخذت قراءات الرطوبة عند ثلاث درجات حرارة: 8 درجة مئوية و22 درجة مئوية و37 درجة مئوية.

ووجد الباحثون أن الأقنعة القطنية الثقيلة أدت إلى تضاعف رطوبة الهواء المستنشق.

وقال الدكتور باكس: "إن زيادة مستوى الرطوبة هو شيء ربما يشعر به معظم مرتدي الأقنعة دون أن يتمكنوا من التعرف عليه، ودون إدراك أن هذه الرطوبة قد تكون جيدة بالفعل بالنسبة لهم".

وأضاف الدكتور جريفين رودجرز، مدير المعهد الوطني للسكري والجهاز الهضمي والكلى التابع للمعاهد الوطنية للصحة: ​​"حتى مع بدء تلقيح المزيد من الناس على مستوى البلاد، يجب أن نظل يقظين بشأن القيام بدورنا لمنع انتشار فيروس كورونا الذي يسبب "كوفيد-19"'. ويدعم هذا البحث أهمية ارتداء القناع كطريقة بسيطة وفعالة لحماية الأشخاص من حولنا ولحماية أنفسنا من عدوى الجهاز التنفسي، خاصة خلال أشهر الشتاء هذه عندما تزداد القابلية للإصابة بهذه الفيروسات".

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