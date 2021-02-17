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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن وباريس وبرلين ولندن وروما تندد بهجوم أربيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:36 ص
هجوم أربيل
هجوم أربيل
وكالات
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ندد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك بأشد العبارات، بالهجوم الصاروخي على أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأكد الوزراء في بيانهم أن حكومات بلدانهم ستدعم تحقيقات العراق لمحاسبة المسئولين عن الهجوم.

وكانت وكالة أنباء "تاس" قد أفادت مساء الإثنين بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطع بعض الطرقات في المنطقة المحيطة.

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، أن استهداف قوات التحالف في أربيل بنيران غير مباشرة، أدى إلى مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.

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