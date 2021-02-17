بركان «إتنا» الإيطالى يثور وينفث حممه

ثار بركان "إتنا" الواقع في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا، حيث نفث الحمم والرماد على السفح الجنوبي الشرقي.وبحسب وكالة أنباء "أدنكرونوس" الإيطالية، وصل تدفق الحمم البركانية إلى ارتفاع 2000 متر.وتوقف المطار الواقع في كاتانيا عن العمل مؤقتا بسبب انتشار الرماد في الهواء.وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء أن عمودا من الدخان والرماد ارتفع في الهواء لمسافة كيلومتر، مما جعل الطيران غير آمن فيما تساقط الرماد على المنازل والشوارع والشرفات في جميع أنحاء المدينة.ولا يعد ثوران إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر أمرا غير مألوف، ويعتبر أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.