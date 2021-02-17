حرائق كبيرة تلتهم البساتين فى كربلاء وسط العراق

شهد العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حرائق كبيرة أتت على البساتين في محافظة كربلاء وسط العراق.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، فإن الرياح التي تهب على بعض مناطق البلاد وسقوط أعمدة الكهرباء تسبب بحرائق في بساتين المحافظة.وأرسلت السلطات العراقية تعزيزات بفرق الدفاع المدني إلى المحافظة للمساهمة في إطفاء الحرائق التي قد تمتد إلى محافظات أخرى.