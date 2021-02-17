رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حرائق كبيرة تلتهم البساتين فى كربلاء وسط العراق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:28 ص
حرائق تلتهم البساتين
حرائق تلتهم البساتين
وكالات
طباعة
شهد العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حرائق كبيرة أتت على البساتين في محافظة كربلاء وسط العراق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، فإن الرياح التي تهب على بعض مناطق البلاد وسقوط أعمدة الكهرباء تسبب بحرائق في بساتين المحافظة.

وأرسلت السلطات العراقية تعزيزات بفرق الدفاع المدني إلى المحافظة للمساهمة في إطفاء الحرائق التي قد تمتد إلى محافظات أخرى.

موضوعات متعلقة

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلى لتعزيز صدارته للدورى الممتاز

ليفربول يفوز على لايبزيج 2-0 ويقترب من ربع نهائى دورى الأبطال

مبابى يقود سان جيرمان للثأر من برشلونة برباعية فى دورى الأبطال

اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلى بعد الفوز على المريخ السودانى

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة