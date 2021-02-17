لبنان يسجل 55 وفاة و2723 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل تسجيل 55 وفاة و2723 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 343584 حالة.وأوضحت الوزارة أنه بين حالات الإصابة الجديدة 2713 إصابة بين المقيمين و10 حالات بين الوافدين، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4092.وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2293، من بينها 952 حالة في العناية المركزة، أما عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 18187، منها 1846 فحصا أجري في مطار بيروت الدولي.وانطلقت صباح يوم الأحد، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في لبنان، حيث بدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، مستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأمريكية، وذلك بعد أن وصلت أول دفعة من لقاحات "فايزر" من بلجيكا وهي تشمل قرابة 28 ألفا و500 جرعة، على أن تصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.