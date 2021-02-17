البرازيل تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1167 وفاة و55271 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 240940، فيما فاق عدد الإصابات الـ9.9 مليون.وأعلنت الوزارة في اليوم السابق تسجيل 528 وفاة و32197 إصابة بالفيروس.