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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الأمريكية تستأنف معالجة طلبات اللجوء

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:53 ص
المهاجرين
المهاجرين
وكالات
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أعلن البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية ستبدأ بمعالجة طلبات اللجوء لبعض الفئات من المهاجرين اعتبارا من 19 فبراير الجاري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال البيت الأبيض، في بيان، إنه "اعتبارا من 19 فبراير ستبدأ الولايات المتحدة بمعالجة طلبات الأشخاص الذين يستوفون الشروط اللازمة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن السلطات الأمريكية ستعمل بالتنسيق مع السلطات المكسيكية والمنظمات غير الحكومية.

وفي الوقت ذاته، دعت السلطات الأمريكية المهاجرن المحتملين للامتناع عن أي خطوات مستعجلة أو محاولات الدخول للأراضي الأمريكية فورا.

وتخطط السلطات الأمريكية لاعتماد نظام إلكتروني لتقديم طلبات اللجوء، بما يسمح بتقديم الطلبات من أي مكان في العالم.

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