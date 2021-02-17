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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تتصدر الشرق الأوسط بـ83400 مليونير و13 مليارديرا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:07 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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تصدرت الإمارات ودبي دول ومدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الثروات الخاصة المملوكة لسكانهما في العام الجاري.

ووفقا للبيانات الواردة في "تقرير الثروات بالشرق الأوسط في 2021" الذي صدر عن مؤسسة "نيو ورلد ويلث" المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة بإجمالي ثروات خاصة مملوكة لدى سكانها بلغ 870 مليار دولار، فيما جاءت إسرائيل في المركز الثاني بثروات قيمتها 784 مليار دولار، وحلت السعودية في المركز الثالث بثروات قيمتها 542 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الأشخاص فائقي الثراء الذين يعيشون في الإمارات بلغ هذا العام 83400 شخص.

وصنفت "نيو ورلد ويلث" في سبتمبر الماضي الإمارات في المركز الأول عربيا والسادس عالميا في استقطاب الأشخاص فائقي الثراء لعام 2020، واستقبلت في العام الماضي 1300 شخص من ذوي الثروات الفائقة، وبارتفاع في عددهم بنسبة 2% بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

ويقصد بذوي الثروات الفائقة الأشخاص الذين يمتلك الواحد منهم أصولا مالية سائلة، بخلاف البيت الذي يقطنه بصفة دائمة، تتجاوز قيمتها مليون دولار.

وبلغ عدد سكان الإمارات الذين تبلغ قيمة الثروة الخاصة المملوكة لكل منهم 10 ملايين دولار فأكثر 3600 شخص، بينما بلغ عدد المليارديرات 13 مليارديرا لتتصدر بهم عربيا، فيما حلت في المركز الثاني إقليميا بعد إسرائيل التي يعيش بها 22 مليارديرا.

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