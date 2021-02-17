رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:14 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما عنيفا على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الذي حمّل ترامب مسؤولية اقتحام الكابيتول في واشنطن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" اعتبر ترامب في بيان له، أن الحزب الجمهوري "لن يستطيع أن يكون محترما وقويا" مع قادة مثل ماكونيل، واصفا إياه بـ"السياسي الفاشل".

وأضاف: "إذا بقى السيناتورات الجمهوريون معه (مع ماكونيل)، فإنهم لن يفوزوا مرة أخرى".

وتعهد ترامب بدعم المرشحين الذين سيؤيدون أجنداته وسياسات "أمريكا أولا" خلال الانتخابات الداخلية الحزبية.

ويأتي ذلك بعد أن حمل ماكونيل الرئيس السابق المسؤولية عن اقتحام الكابيتول في 6 يناير، على الرغم من تصويته ضد إدانة ترامب أثناء محاكمته أمام مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على العصيان.

وكان مجلس الشيوخ قد برأ ترامب من التهمة الموجهة إليه في أعقاب اقتحام أنصاره للكابيتول، وذلك في مساءلة غير مسبوقة للرئيس، إذ أن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي فتح ضده ملف عزله من المنصب مرتين، وأول رئيس تمت المرافعات في عزله بعد تركه منصبه رسميا.

وكان من شأن إدانة ترامب أن تمنعه من الترشح للرئاسة مرة أخرى، في حال تصويت مجلس الشيوخ لصالحه.

ومع ذلك صوت 7 من أعضاء الحزب الجمهوري الذي يمثله ترامب، لصالح إدانته.

موضوعات متعلقة

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

عمرو أديب يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته

تردد قناة مكسبي على النايل سات.. شاهد الآن أهم المباريات

الصور

image description

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

هطول أمطار غزيرة فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الأكثر قراءة

أول صورة من حادث الإعلامى عمرو أديب وتدمير سيارته

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

تساقط الثلوج على الإسكندرية والبحيرة (فيديو)

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-2-2021

اليوم.. الزمالك يواجه الإسماعيلى لتعزيز صدارته للدورى الممتاز

ليفربول يفوز على لايبزيج 2-0 ويقترب من ربع نهائى دورى الأبطال

مبابى يقود سان جيرمان للثأر من برشلونة برباعية فى دورى الأبطال

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
ماجد حبته
مجلس الأمن واللقاح
المزيد

الثقافة

جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابى تعلن الفائزين بدورتها الـ11

طارق فراج بعد فوزه بجائزة الطيب صالح: «عامل محفز ومسئولية إضافية»

اتحاد الناشرين: إجراءات رادعة للصوص حقوق الملكية الفكرية

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة