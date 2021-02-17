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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة: سندرس سبلا جديدة لتعزيز الاستقرار الاستراتيجى مع روسيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:15 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستدرس سبلا جديدة لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، بعد الاتفاق على تمديد معاهدة "ستارت-3" خمس سنوات.

وقال بلينكن في مقابلة مع الإذاعة "إن بي أر": "أعتقد أنه من الواضح بالنسبة للعالم ما الذي يثير قلقنا في سلوك روسيا وأعمالها. لقد طلبنا إعادة النظر وإجراء تحقيقات في العديد من المجالات التي اتخذت روسيا فيها خطوات فظيعة تقوض مصالحنا وقيمنا".

وأضاف: "ولكن مع ذلك تمكنا من تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة 5 سنوات بسرعة كبيرة، لأن ذلك يصب في مصلحتنا. ونحن سندرس سبلا أخرى لتفعيل الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، على الرغم من أننا واضحون للغاية بشأن الخطوات التي تقوم بها"، مجددا اتهام موسكو بالتدخل العسكري في النزاع بشرق أوكرانيا وفي الانتخابات والهجمات السيبرانية وغيرها.

وقال: "هذه تحديات تواجه مصالحنا وقيمنا، لكننا يجب أن نكون قادرين على العمل على الجبهتين".

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اتفقا خلال أول اتصال هاتفي بينهما في يناير الماضي على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت - 3)، التي كان من المتوقع أن ينتهي سريانها مطلع فبراير الجاري.

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