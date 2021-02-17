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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يحذر من «جائحة كبرى» فى أفريقيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:22 ص
جين بساكي
جين بساكي
وكالات
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شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة فعل كل ما هو ممكن لوقف تفشي إيبولا في غينيا والكونغو الديمقراطية قبل أن يتحول إلى جائحة كبرى.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "لا يمكننا التغاضي عن الأمر حتى في الوقت الذي نكافح فيه كوفيد.. علينا توفير القدرة والتمويل اللازمين للأمن الصحي بجميع أنحاء العالم".

وأضافت بساكي أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث اليوم مع سفراء غينيا والكونغو وسيراليون وليبيريا لإبداء استعداد الولايات المتحدة للمساعدة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على التعرف أكثر على منشأ وسلالات إيبولا التي ظهرت.

ويوم الأحد أكدت الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا رصد 4 حالات إصابة منذ السابع من سبتمبر، وفي غينيا الواقعة بغرب القارة تأكدت إصابة 7 حالات وسجلت 3 وفيات.

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