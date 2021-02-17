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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تسجل أول إصابة بطفرة كورونا البرازيلية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:39 ص
كورونا في كندا
كورونا في كندا
وكالات
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أعلنت السلطات الكندية تسجيل أول إصابة بطفرة كورونا البرازيلية في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت مديرة وكالة الصحة العامة، تيريزا تام: "حتى الآن اكتشفنا أكثر من 540 إصابة بالسلالة B117 (البريطانية) و33 إصابة بالسلالة B1351 (الجنوب أفريقية) وحالة واحدة بسلالة P1 (البرازيلية)".

وأوضحت أن النسخ المتحورة المذكورة من فيروس كورونا موجودة في جميع المحافظات الكندية العشر.

وأشارت أيضا إلى تسجيل تراجع في المعدلات اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وهو فوق ألفي حالة جديدة يوميا مقابل أكثر من 9 آلاف حالة في مطلع يناير الماضي.

وتشير البيانات المتوفرة حتى الآن إلى أن النسخ المتحورة من فيروس كورونا تنتشر بوتائر أسرع، لكنها لا تؤدي إلى الإصابة بمرض أكثر شدة مقارنة بالنسخة الأصلية من الفيروس.

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