حريق فى منزل أعلى محطة مترو سعد زغلول (فيديو)

شب منذ قليل حريق بعمارة سكنية أعلى محطة مترو سعد زغلول بالخط الأول لمترو الأنفاق، الواقعة فى نطاق وسط القاهرة.وساعد في زيادة اشتعال النيران سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي تضرب مصر منذ صباح أمس.وتسبب الحريق فى حالة من الذعر بين الأهالى الذين تدخلوا لمحاولة المساعدة فى الإطفاء لحين وصول قوات الحماية المدنية.وهرول قاطنو العمارة والعمارات المجاورة إلى الشارع، مستنجدين بنقطة شرطة المنيرة القريبة من مكان الحريق.