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الطريقة الكسنزانية بالعراق تستنكر قصف مطار آربيل الدوليى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:47 ص
نهرو الكسنزاني
نهرو الكسنزاني
كتب: عمرو رشدي
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أعلنت الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق استنكارها لقصف مطار آربيل الدولي.

وقالت الطريقة، في بيان لشيخها شمس الدين محمد نهروا الكسنزان: «ايغالا في الإثم والعدوان، أقدم أعداء الإنسانية مساء يوم الإثنين، على ترويع الآمنين ً في مدينة آربيل الحبيبة باعتدائهم على مرفق مدني، يؤمه الآلاف من الناس».

وتابعت: «إننا في الطريقة العلية القادرية الكسنزانية نعلن استنكارنا الشديد لقصف مطار آربيل الدولي، ونطالب بالتحقيق العاجل في هذا العمل الجبان، وتتبع ضباع الشر والكراهية وإلقاء القبض عليها، لتظل كوردستان آمنة وأهلها مطمئنين».

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