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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سينرجى تحقق نجاحًا كبيرًا بفيلم «وقفة رجالة»

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:00 ص
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
حسين الجندي
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حققت شركة سينرجي فيلمز نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم "وقفة رجالة"، والذي يتم عرضه في دور السينما حاليا.

ووصلت إيرادات الفيلم، حتى أمس الثلاثاء، إلى 14 مليون جنيه وبالتحديد 14،472،127، وهو رقم كبير خاصة في ظل نسبة خمسين بالمائة الخاصة بحضور دور السينما، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

"وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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