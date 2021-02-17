سينرجى تحقق نجاحًا كبيرًا بفيلم «وقفة رجالة»

حققت شركة سينرجي فيلمز نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم "وقفة رجالة"، والذي يتم عرضه في دور السينما حاليا.ووصلت إيرادات الفيلم، حتى أمس الثلاثاء، إلى 14 مليون جنيه وبالتحديد 14،472،127، وهو رقم كبير خاصة في ظل نسبة خمسين بالمائة الخاصة بحضور دور السينما، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد."وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز."وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.