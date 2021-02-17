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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:46 ص
تدمير طائرة مسيرة
تدمير طائرة مسيرة
وكالات
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ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، فجر الأربعاء، أن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في المملكة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أفاد التحالف بأن الحوثيين مستمرون في محاولاتهم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أن محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأكد التحالف العسكري أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مطار أبها.

وقال التحالف إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، مؤكدا أنه "لا إصابات أو خسائر".

وأكد التحالف في بيان، أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، هو "من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

وتزامن التصعيد الحوثي مع شطب الولايات المتحدة حركة "أنصار الله" في اليمن من قائمة الإرهاب، اعتبارا من يوم 16 فبراير.

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