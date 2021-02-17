التحريات: عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

كشفت التحريات الأولية تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب بمدينة الشيخ زايد.وأظهرت التحريات أن الإعلامي عمرو أديب كان بمفرده وأصيب بإصابات طفيفة، كما تبين أن سيارته اصطدمت بسيارة نقل أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.وأكد مصدر أمني أن الإعلامي عمرو أديب حالته مستقرة بعد تعرضه لحادث مروري على وصلة دهشور بنطاق الشيخ زايد.وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلامي لمستشفى دار الفؤاد، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة.وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث تهشم واجهة سيارته بالكامل.وتوجهت لموقع الحادث سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي عمرو أديب.